Tesla ve SpaceX CEO'su, dünyanın en zengin insanı unvanını geçen yılın Aralık ayında Fransız lüks markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı ve Musk, iki aydan uzun bir süredir listede 2 numara oldu

Pazartesi günü itibariyle Tesla hissesindeki bir ralli Musk'ı yeniden gerçek zamanlı Milyarderler Endeksi'nin zirvesine yükseltti.

Bloomberg'e göre, piyasalar kapandıktan sonra Pazartesi günü Musk'ın net değeri 187,1 milyar dolara çıkarak Arnault'un 185,3 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Tarihteki en büyük kişisel servet kaybı da Musk'ın

Musk, dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olsa da aynı zamanda tarihte herhangi birinin kaybettiği en büyük servet rekorunu da elinde tutuyor.

Musk, serveti Kasım 2021'de yaklaşık 340 milyar dolardan Aralık 2022'de 137 milyar dolara düştükten sonra 200 milyar dolarlık serveti kaybeden ilk kişi olmuştu.