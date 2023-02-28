ARA
Bist 100
5258,88
1,18%
Bist 100
Dolar/TL
18,8865
-0,0053%
Dolar/TL
Euro/TL
20,036
0,0009%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0609
0,0127%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1098,36
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Elon Musk, Tesla hisselerinde yaşanan rallinin ardından Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault'u geçerek 'dünyanın en zengin insanı' unvanını geri aldı.

28 Şubat 2023 | 10:43
Son Güncellenme: 28 Şubat 2023 | 12:22
0
Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su, dünyanın en zengin insanı unvanını geçen yılın Aralık ayında Fransız lüks markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı ve Musk, iki aydan uzun bir süredir listede 2 numara oldu

Pazartesi günü itibariyle Tesla hissesindeki bir ralli Musk'ı yeniden gerçek zamanlı Milyarderler Endeksi'nin zirvesine yükseltti. 

Bloomberg'e göre, piyasalar kapandıktan sonra Pazartesi günü Musk'ın net değeri 187,1 milyar dolara çıkarak Arnault'un 185,3 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Tarihteki en büyük kişisel servet kaybı da Musk'ın

Musk, dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olsa da aynı zamanda tarihte herhangi birinin kaybettiği en büyük servet rekorunu da elinde tutuyor. 

Musk, serveti Kasım 2021'de yaklaşık 340 milyar dolardan Aralık 2022'de 137 milyar dolara düştükten sonra 200 milyar dolarlık serveti kaybeden ilk kişi olmuştu. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1098,36 -0,47%
  • ALTIN ONS 1808,86 -0,46%
  • BIST 100 5258,88 1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8865 -0,0053%
  • EURO/TURK LIRASI 20,036 0,0009%
  • EURO/USD 1,0609 0,0127%
  • INGILIZ STERLINI 1,20898 0,26871%
  • JAPON YENI 136,799 0,398%
  • KANADA DOLARI 1,35674 -0,06114%
  • RUS RUBLESI 75,015 0,1135%
Günün En Çok Okunanları
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
GERİ
İLERİ
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL