Elon Musk’ın şirketi SpaceX, ‘Yıldız Savaşları Günü’ olarak kutlanan 4 Mayıs’ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya göndermişti. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor. SpaceX uyduları dün akşam Türkiye’den de görüldü. Akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok şehrinde gökyüzüne bakanlar sıra halinde hareket eden ışıkları gördü.

BAKAN VARANK DA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, dün gece saat 22.05 civarında gökyüzünde görülen parlamalara ilişkin görüntü paylaştı.

Paylaşımında, parlamaların Starlink Leo Uyduları’nın geçişinden kaynaklandığını ifade eden Varank, söz konusu olayın Antalya Bakırlıtepe TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen kuzey-batı ufkunda görüntülendiğini kaydetti.

https://twitter.com/varank/status/1390417939145314306?s=20

TUG’dan yapılan açıklamada ise “Starlink Uydu Ağı” projesi kapsamında, yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği belirtildi.

Söz konusu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG’da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır.”

4 MAYIS’TA GÖNDERİLMİŞTİ

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. Fırlatış, ABD’li yönetmen George Lucas’ın yaratıcısı olduğu “Yıldız Savaşları” filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü’nde yapıldı. Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi “Millenium Falcon”un adıyla anıldı. Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, “Güç sizinle olsun” anonsu yapıldı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.