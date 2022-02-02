Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın özel jetinin izleyen algoritma geliştirerek ve uçağın konumlarını sosyal medya hesabında paylaşarak ünlenen 19 yaşındaki Jack Sweeney’e dünyanın önemli özel havayolu şirketlerinden Stratos Jet Charters iş teklifinde bulundu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın özel jetinin izlenmesini sağlayan bir algoritma geliştiren ve elde ettiği verileri sosyal medya hesabından paylaşan Jack Sweeney’e iş teklifi geldi.

University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Sweeney’e dünyanın önemli özel havayolu şirketlerinden Stratos Jet Charters iş teklifinde bulundu.

Stratos Başkanı ve CEO’su Joel Thomas, New York Post’a verdiği demeçte, şirketin Twitter hesabı ‘Elon Musk’s Jet’i başlatan “yaratıcılığını” gördükten sonra Sweeney’e geliştirme ekibinde çalışma teklifinde bulunduklarını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Sweeney, iş fırsatı hakkında “Oldukça güzeldi. Onlar University of Central Florida mezunları, bu yüzden oldukça ilginç” dedi.

NTV’de yer alan habere göre, CEO Joel Thomas, “Jack’in özel havacılığa olan ilgisinin yanı sıra hünerli teknik kabiliyetini görünce, geliştirme ekibimize katılması için ona kapıyı açtım” derken, “Şu anda UCF’ye kayıtlı olduğunu anlayan Stratos, eğitim hedeflerini ilerletmesine yardımcı olmak için proje bazında, yarı zamanlı veya stajyer olarak onunla çalışmaktan mutluluk duyacak” şeklinde konuştu.

‘JACK, STRATOS’UN ÇITAYI YÜKSELTMEYE YARDIMCI OLACAK REÇETE’

Thomas, “Jack’in hem havacılık hem de teknoloji tutkusunu görüyorum. Bunun, Stratos’un diğerlerinin peşinde olduğu çıtayı yükseltmeye devam etmesine yardımcı olacak reçete olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sweeney teklifi doğrularken ancak müşteriler için daha ucuz koltuklar bulmaya yardımcı olmak için charter uçuşları izlemek için bir platform inşa ettiği UberJets’teki çalışmaları göz önüne alındığında kabul etme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk’ın özel jetini izlenmesini sağlayan bir algoritma geliştiren University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeney, elde ettiği verileri ‘Elon Musk’s Jet’ hesabıyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Kısa süre içerisinde ünlenen Sweeney ile ilgili ise Elon Musk ‘güvenlik endişesiyle’ hesabı kapatmasını istedi. Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” yazıp Sweeny’e hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etmiş ve Sweeney’i engellemişti.

ELON MUSK’A TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Sweeney ise “Uçağının takip edilmesinin Musk’ın ne iş yaptığını ortaya çıkaracağını biliyordum” ifadelerini kullanmış, Musk’ın 5 bin dolar teklifini reddettiğini ve hesabını kapatmak için 50 bin dolar istediğini açıklamıştı.

Sweeney ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söylemişti.