ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Jack Sweeney, Elon Musk’ın özel jetini takip eden Twitter hesabını silmek için 5 bin dolarlık teklifi reddetmişti. ElonJet adlı hesabın 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Hesap, Musk’ın uçuşlarını izlemek için geliştirdiği bir bot kullanıyor. Ünlü milyarderin uçuşlarının iniş-kalkış saatini ve yolculuklarının süresini paylaşıyor.

Jack Sweeney daha önce Tesla CEO’sunun 5.000 dolarlık teklifini reddetmiş ve hesabı silme karşılığında Musk’tan bedava bir Tesla istemişti.

Araç kiralama şirketi olan Autonomy’nin CEO’su Scott Painter Cuma günü Twitter’da, Musk jet-tracking hesabını silmesi halinde Sweeney’e Tesla Model 3’e 3 yıllık ücretsiz abonelik teklif etti.

Sweeney ise teklifi reddetti.

Sweney, Cuma günü The Journal ile yaptığı röportajda kararının nedenini şöyle anlattı: “Kendi arabamı istiyorum. Üç yıl sonra geri vermek zorunda kalmak istemiyorum.

Jet takip hesabı, herkese açık hava trafiği verilerini izleyen botlar kullanıyor.

İddialara göre 2021 sonbaharında Twitter mesajları aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Musk gence “Bunu kaldırabilir misiniz? Bu bir güvenlik riski” dedi.

Sweeney ise “Evet yapabilirim ama bu sana Model 3’e mal olacak” yanıtını verdi.

Musk ise “Bu hesap için 5 bin dolara ve çılgın insanların beni izlemesini zorlaştırmaya ne dersin?” diye yanıt verdi.

Sweeney’in yanıtı ise şöyle oldu: “Kulağa uygun görünüyor. Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı?”