Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) astronot ve kargo göndermek için 1,4 milyar dolarlık bir sözleşme daha imzaladı. SpaceX böylelikle, NASA’dan toplamda yaklaşık 5 milyar dolar ödeme alarak 14 uzay görevini gerçekleştirmiş olacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile 1,4 milyar dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

NASA’nın mevcut sözleşmesi kapsamında, SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı ve yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, ISS’ye dört astronot gönderecekti.

5 GÖREV DAHA ÜSTLENECEK

Şu anda şirket, Nisan ayında başlatılan Crew-4’te yer alıyor. Bu görev, Amerikalı astronotlar Kjell Lindgren, Bob Hines ve uzun süreli uzay uçuşu yapan ilk siyah kadın olan Jessica Watkins ile Avrupa Uzay Ajansı’ndan (EMA) İtalyan Samantha Cristoforetti’yi içeriyordu.

Yeni ortaklık, SpaceX’in ISS’ye yapılan Crew-10, Crew-11, Crew-12, Crew-13 ve Crew-14 uçuşları için uzay taşımacılığını üstleneceği anlamına geliyor.

NASA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sözleşme, NASA’nın 2030 yılına kadar uzay istasyonuna kesintisiz bir insan erişimi sunuyor” denildi.

Diğer taraftan 2014 yılında NASA, ticari ekip programının bir parçası olarak Boeing ve SpaceX ile çeşitli sözleşmeler imzaladı. Ancak, ABD’li havacılık şirketi Boeing, Starline adlı uzay aracını henüz fırlatmadı.

Ars Technica’nın kıdemli teknoloji editörü Eric Berger, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, SpaceX’in NASA ile ortaklığından Boeing’den çok daha fazlasını elde ettiğini belirtti.

SPACEX İLE REKABET ETMEK ÇOK ZOR

Berger, “NASA, mürettebatın geliştirilmesi ve operasyonları kapsamında 6 mürettebat uçuşu için Boeing’e toplam yaklaşık 5,1 milyar, SpaceX’e 14 uçuş için toplam 4,9 milyar dolar ödeyecek. Ancak, Boeing muhtemelen bu fiyata bile para kaybedecek. Fiyat ve program konusunda SpaceX ile rekabet etmek çok zor” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Boeing, maliyetli ve önemli ölçüde gecikmiş bir zaman programıyla boğuştuğu için ilk Starliner göreviyle astronotları ISS’ye götürmek için Şubat 2023’ü hedefliyor.

2019’un sonlarında Starliner’ı yörünge testine sokmaya yönelik ilk girişim, yazılım sorunlarının aracı rotadan çıkarmasından sonra ertelendi. Bunu iki yıl boyunca sorun giderme izledi.

SpaceX, Mayıs 2020’den beri ISS’ye astronot gönderiyor. SpaceX ile ortaklık kurmadan önce NASA, insanları ISS’ye taşımak için Soyuz roketlerini kullanması için Rusya’ya ödeme yapmayı planlıyordu.