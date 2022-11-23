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Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına, haftalar sonra iyi bir haber

23 Kasım 2022 | 10:30
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
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Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına, haftalar sonra iyi bir haber
Elon Musk, haftalardır devam eden büyük kaosun ardından nihayet Twitter çalışanlarına iyi bir haber verdi...

Kısa süre önce gelen haberlerin aksine, Elon Musk Twitter'da daha fazla insanı işten çıkarmayacak gibi gözüküyor. En azından Musk, geriye kalan personele bir şirket içi etkinlik sırasında böyle söylediği bildiriliyor.

Etkinliğin kısmi bir kaydını dinleyen The Verge'e göre, işten çıkartmalar dururken yeni işe almalar da gerçekleşecek. Şirket aktif olarak mühendislik ve satış rollerini dolduracak kişiler arıyor. Musk, görünüşe göre duyuruyu işten çıkarmaların şirketin satış ve ortaklık ekiplerini etkilediği gün yaptı. Twitter'ın reklam satış başkanı Robin Wheeler ve ortaklıklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Maggie Suniewick'in, Musk'ın daha fazla çalışanı işten çıkarma direktifine karşı çıktığı için kovulduğu söyleniyordu. Elbette bunların hepsi, web sitesinin yeni sahibinin şirketin işgücünü yarıya indiren işten çıkarmalar için düğmeye basmasından sonra oldu.

The Verge, Musk'ın etkinlik sırasında Twitter'ın hangi roller için işe alma planladığını belirtmediğini, ancak "kritik işe alımlar açısından, yazılım alanında harika olan kişilerin en yüksek önceliğe sahip olduğunu" söylediğini belirtiyor.

Ayrıca Musk, Twitter merkezini başka bir yere taşımak gibi bir planı olmadığını, “çift merkezli” olmanın mantıklı olabileceğini söylemiş.

Buradaki ikinci merkez Teksas oluyor. Musk, Teksas'a taşınmanın "Twitter'ın sol kanattan sağ kanada geçtiği fikrine etki edeceğini" ve durumun böyle olmadığını söylüyor: "Twitter'ın orta kanada geçmesi... dijital şehir meydanı olmak için, bu görüşlere katılmasak bile çok çeşitli görüşlere sahip insanları temsil etmeliyiz."

Mavi Tik Kasım ayı bitmeden dönmeyecek


Şirketin iç işleyişiyle ilgili soruları yanıtlamanın yanı sıra Musk, toplantıda Twitter'ın ücretli Blue hizmetini bu ay bitmeden yeniden başlatmayacağını duyurdu. Web sitesindeki kimlik sahteciliği ve sahte hesaplardaki hızlı artış nedeniyle, doğrulama ile birlikte ayda 8 dolarlık Blue aboneliğini başlattıktan kısa bir süre sonra duraklatmak zorunda kalmıştı.
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