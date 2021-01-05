Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) WhatsApp üzerinden dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

SİBERAY’ın twitter hesabından örnek bir görsel paylaşıldı ve söz konusu durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, “WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT. Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir” denildi.