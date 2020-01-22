En düşük maliyetli iPhone Şubat’ta üretilebilir
Konu hakkında bilgiye sahip kaynakların aktardığına göre, Apple tedarikçileri, şirketin 5G telefonlarını bu yıl içinde çıkarmasından önce, küresel akıllı telefon piyasasında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilmek için Şubat’ta yeni bir düşük maliyetli iPhone’u üretmeye başlamayı planlıyor.
Şirketin yol haritasıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise, yeni modelin en erken Mart ayında resmi olarak tanıtımının yapılmasının beklendiğini kaydederken, söz konusu kaynaklar, yeni model için birleştirme işinin Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. ve Wistron Corp. arasında paylaştırılacağını belirtti.
EN ÇOK SATAN iPHONE MODELLİ BELLİ OLDU
Yeni model, iPhone SE’den beri çıkarılan ilk düşük maliyetli telefon modeli olacak.
2017’DEKİ iPHONE 8’E BENZİYOR
Bloomberg News’ün daha önceki bir haberine göre, yeni model 2017’deki iPhone 8’e benziyor ve 4.7 inç ekrana sahip. iPhone 8 hala piyasada ve 449 dolar fiyat etiketiyle satılırken, Apple, iPhone SE’yi çıkardığı 2016’da SE modeli 399 dolara satıyordu.
En son model Android muadillerinde bulunan ekran içine yerleştirilmiş parmakizi sensörleri yerine, yeni telefonun parmakizi kilit sensörünün ana menü tuşunun üzerinde olması bekleniyor. Apple’ın biometrik yüz tanıma teknolojisine sahip olmayacak olan bu model, Apple’ın iPhone 11 gibi amiral gemisi modellerinde kullandığı işlemciyi yine de içinde barındıracak.
Daha ucuz modellerin çıkarılması, özellikle Hindistan gibi, fiyat rekabetinin ön planda olduğu ve hızla büyüyen yeni telefon piyasalarında, Apple’ın rekabet etmesine yardımcı olabilir.
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