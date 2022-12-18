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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Füzesi için menzil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız." diye konuştu.

18 Aralık 2022 | 22:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Füzesi için menzil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."

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