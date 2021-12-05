Eski bir Netflix yazılım mühendisi ve arkadaşı, 3 milyon dolardan fazla kazanç için içeriden öğrenenlerin ticareti planını yürütmekten hapis cezasına çarptırıldı.

Netflix’in eski yazılım mühendisi ve arkadaşı 3 milyon dolardan fazla para kazanmak için içeriden edindikleri ve henüz kamuya açıklanmamış abone büyümesi bilgilerinin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Belgeler, abone büyümesi bilgilerinin hisse senedi fiyatını etkileyen önemli bir metrik olduğunu söylüyor.

Seattle federal savcılarına göre, plana dahil olan eski Netflix çalışanı Sung Mo Jun iki yıl hapis cezasına çarptırılırken, arkadaşı Junwoo Chon 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Jun ve Chon 25.000 dolar da para cezasına çarptırıldı.

Hem Jun hem de Chon, Ağustos ayında suçlamaları kabul etmişti. Avukatlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Netflix’teki başka bir yazılım mühendisi ve Jun’un erkek kardeşi de olaya dahil oldular ve ayrıca suçlarını kabul ettiler .

Businnes Insider’ın haberine göre davadan sorumlu özel ajan Donald M. Voiret yaptığı açıklamada, “Bu durum sermaye piyasalarımızı baltalıyor, gizli bilgileri kötüye kullanarak şirketlere zarar veriyor ve yatırımcıların sistemin adaletine olan inancını kaybetmesine neden oluyor” dedi.

Avukat Nick Brown yaptığı açıklamada, olaya karışan kişilerin açgözlülükle hareket ettiğini ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Brown yaptığı açıklamada, “İyi maaşlarla finansal olarak güvencedeydiler. Böyle bir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir” dedi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sanıklar hakkında ayrıca da dava açtı. Jun ve Chon, SEC ile anlaşmaya varmış olsalar da, her iki ikisi de hala ek cezalarla karşı karşıya.

Davaya başkanlık eden Yargıç Richard Jones bir basın açıklamasında, “İleri teknoloji endüstrisindeki insanlar, bu faaliyet için hapis cezası da dahil olmak üzere sonuçların olduğunu bilecekler” dedi.