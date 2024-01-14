TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan (BiGG) faydalanan Koçak, Eskişehir AR-GE ve İnovasyon (ARİNKOM) Kuluçka Merkezi'nde 2021'de 200 bin lira destekle lityum iyon pil üretmek için Tayko Pil Üretim AŞ'yi kurdu... İşte anlattıkları:

1 NEREDE KULLANILABİLİR? Koçak, otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncuklarda, basküllerde, bilgisayarda kullanılmak üzeri bor elementi ve sodyum karboksimetil selülozuyla (CMC) geliştirdiği 3 voltluk CR-2032 sınıfı küçük lityum iyon pilin prototipini üretti. Geliştirdiği bor katkılı çevreci pil ile birçok yarışmada dereceler elde eden Koçak, günlük 500 pil üretme kapasitesine ulaştı. Koçak, yatırımcılarla görüşüp, daha hızlı ve yüksek kapasitelerde pil üretme hedefiyle, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

2 LİTYUM PİLLER ÜZERİNE YÜKSEKS LİSANS Yerli pilin üreticisi Dr. Tayfun Koçak, AA muhabirine, ESTÜ bünyesine katılan Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümünden 2012'de mezun olduğunu, 2013'te lityum iyon piller üzerine yüksek lisansa başladığını söyledi. Koçak, daha sonra İsveç Uppsala Üniversitesi ve Almanya'daki bazı laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalıştığını aktardı.

3 BİGG'DEN FAYDALANIP ŞİRKETİMİ KURDUM Koçak, şöyle devam etti: "2017'de lityum iyon piller üzerine uzmanlaşmak için Çin Halk Cumhuriyeti'nin bursu ile Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde lityum iyon piller üzerine doktoramı tamamladım. Türkiye'ye gelerek 2021 yılında BiGG'den faydalanıp şirketimi kurdum. Şirketimizde, 3 voltluk CR-2032 sınıfı küçük lityum iyon piller üretiyoruz. Otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncuklarda, basküllerde, bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Pilimizin Avrupa Patent Ofisinden elektronik iletkenlik üzerine patenti var. 2022 yılında ise bor elementi içeren nano seviye yüzey kaplaması üzerine TÜRKPATENT'e de başvurumuzu yaptık. Yakın zamanda tamamlanacağını düşünüyoruz."

4 'BİZİM ÜRÜNÜMÜZÜ ÜRETEN YOK' Koçak, Türkiye'de aktif 2 lityum iyon pil üreticisinin bulunduğuna değinerek "Bizim ürünümüz olan CR-2032 sınıfı pili ise Türkiye'de üreten yok" diye konuştu.

5 DENEMELERİ İÇİN GÖNDERİYORUZ Dr. Tayfun Koçak, ürettikleri pili, denemeleri için ücretsiz olarak distribütörlerine gönderdiklerini bildirdi. Daha büyük pillerin üretimini de amaçladıklarını dile getiren Koçak, "Dünyadaki diğer ham madde üreticileriyle, kendi geliştirdiğimiz daha büyük pilleri üretmeyi hedefliyoruz. 5 yıl Çin'de yaşadım, lityum batarya ve ham madde üreticilerini çok yakından takip ediyorum. 300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Koçak, ürettikleri uzun ömürlü ve çevre dostu bor katkılı lityum iyon pil projesiyle Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen 2022 Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda, Elektrik Dağıtım Şirketleri (ELDER) Yarışması'nda ve 2022 Anadolu Üniversiteler Birliği Yarışması'nda birincilik, İstanbul Teknik Üniversitesi 2022 Big Bang Startup Challenge'da ve 2023 Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Ödülleri'nde ikincilik elde ettiklerini sözlerine ekledi.