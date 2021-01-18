İngiltere’de koronavirüs salgınında evden çalışan personelin ruh sağlığını izlemek isteyen şirketlerin kullanımı için bileklik geliştirildi.

İlk bakışta bu silikon bileklik, egzersiz yaparken nabzı gösteren saatlere benziyor.

Ama fiziksel değil duygusal sağlık için İngiltere’de geliştirilen Moodbeam adlı bu cihaz, yöneticilerin çalışanların ruh hallerini görebilmelerini sağlıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mobil uygulama ve web ara yüzüne bağlanan bu cihazda biri sarı diğeri mavi iki düğme bulunuyor.

Yöneticinize sarı düğmeye basarsanız mutlu, mavi düğmeye basarsanız da üzgün olduğunuz mesajınızı gönderiyorsunuz.

Sistem, koronavirüs salgınında evden çalışan personelin ruh sağlığını izlemek isteyen şirketlerin kullanımı için geliştirildi.