ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni tip koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu.

AA’nın aktardığı habere göre Facebook’tan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram’da halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadesi kullanıldı.

Facebook’un ABD’de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

Independent’ın haberine göre yeni kurallar , Çarşamba günkü Pfizer / BioNTech aşı duyurusundan sonraki günlerde koronavirüs aşısının daha olası hale gelmesiyle birlikte geliyor

Haberde Facebook’un dezenformasyonla mücadele için FullFact ile çalıştığı belirtildi, editör Tom Phillips’in şu sözlerine yer verildi: Birçok internet platformunun aşı yanlış bilgilerine karşı daha katı önlemler aldığını gördük ve bence bu doğru yaklaşım. Ama aynı zamanda, ifade özgürlüğünün önemini hatırlamak da önemlidir. Aşı hakkında soru sormak ya da endişelenmek gayri meşru değildir ve sadece bu soruları bastırmaya çalışarak tepki vermememiz önemlidir. İnsanlara izin veriyoruz. soruları sorun, kaliteli yanıtlar alın ve kaliteli bilgilere dayanarak kararlarını verin