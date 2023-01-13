Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTek şirketi Figopara, şirketlerin finansmana kolay ve hızlı ulaşabilecekleri Figo Kolay Finansman ve Tedarikçi Finansmanı hizmetleriyle hızlı büyümesini sürdürüyor. 2022 yılını bir önceki yıla göre 2,5 kat büyümeyle kapatan şirket, yıl boyunca 9 binin üzerinde işletmenin ihtiyacı olan 9.8 milyar TL’lik finansmana aracılık etti. Şirketin, iki hizmeti olan Tedarikçi Finansmanı ve Figo Kolay Finansman ürünlerinin işlem hacmi 2021 yılına göre 3 kat büyürken, Figopara, 2022 yılında Tedarikçi Finansmanı tarafında çalıştığı büyük şirketlerin sayısını da 3 kat artırmayı başardı. Öte yandan Figopara verilerine göre, 2022 yılında en çok finansman ihtiyacı olan sektörler sırasıyla toptan-perakende ticaret, inşaat ve imalat oldu.

‘Büyük yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettik’

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanı sıra geliştirdikleri çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağladıklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, içinden geçilen zorlu küresel ekonomik koşullarda dahi Figopara’nın eşsiz iş modeli ve sürdürülebilir büyümesiyle yerli ve yabancı büyük yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Tüm zorluklara rağmen 2022’nin Figopara için başarılarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen Arukel sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılını Türkiye’nin önde gelen bankaları ve aile şirketlerinin yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarından 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım alarak kapattık. 2022 yılında bir FinTek şirketinin aldığı en büyük yatırımlardan biri olduk.”

‘Satın alma fırsatlarını değerlendireceğiz, yurt dışı açılımlarımız sürecek’

Figopara’nın güçlü stratejik yatırımcılarından aldığı güçle 2023 yılında KOBİ’lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık etmeye devam edeceğinin altın çizen Arukel, şirketin 2023 yılı hedeflerini ise şöyle anlattı: “2023 yılında Figopara üzerinde aylık bin 650 KOBİ’nin aktif olarak işlem yapmasını ve yıl toplamında 18,6 milyar TL’lik finansmana aracılık etmeyi hedefliyoruz. Açık bankacılık, gömülü finans, POS ve DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) çözümleriyle KOBİ’nin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir yerden çözebildiği bir platform olmak istiyoruz. Yeni yatırımla birlikte çalıştığımız banka, finansal kuruluşlarla iş birliklerimiz sayesinde işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

2023 yılında yeni global açılımlar gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Arukel, “Türkiye’den globale açılan FinTek’lerden biri olarak satın alma fırsatlarını değerlendirmeye ve yurt dışı büyüme hedeflerine odaklanacağız. İtalya’dan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de global açılımlarımızı devam ettireceğiz. Farklı ülkelerde yaptığımız yurtdışı temaslarında iş modelimize olan ilginin yüksek olması küresele açılma noktasında bizi heyecanlandırıyor ve ne kadar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

