Bloomberg’in haberine göre dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer alan Singapurlu teknoloji milyarderinin serveti çok hızlı eridi.

Habere göre oyun ve e-ticaret şirketi Sea’nin CEO’su ve kurucusu Forrest Li’nin servetinin birkaç ay önce 22 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyordu, ancak şimdi yaklaşık 4,7 milyar dolar değerinde. Makalede, Li’nin artık dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde olmadığı belirtildi.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Li’nin servetinin küçülmesi, 2009’da kurduğu şirketin hisse fiyatlarında Ekim zirvesinden bu yana %80’den fazla düşüşe yol açan bir dizi kötü haberin ardından geldi.

Li’nin servetinin büyük bir kısmı, 2009 yılında kurduğu oyun ve e-ticaret şirketi Sea’deki hisselerindeydi. Sea’nin hisse fiyatı, zayıf kazançlar, küresel borsaların durumu, Hindistan’dan gelen düzenleyici baskılar arasında düştü.

Dünyanın dört bir yanındaki borsalar son haftalarda sert düştü, FED baskısı ve yüksek küresel enflasyon, Ukrayna’daki savaş yatırımcıları teknoloji hisseleri de dahil olmak üzere daha riskli varlıklardan kaçmaya sevk etti. Pazartesi itibariyle, teknoloji ağırlıklı Nasdaq, yılın başından bu yana %25’ten fazla değer kaybetmiş durumda.

GEÇEN YIL SİNGAPUR’UN EN ZENGİNİ OLMUŞTU

Habere göre bu durum Li’yi de olumsuz etkiledi. Sea’nin hisse fiyatı geçen yıl hızla yükselmiş ve onu Ağustos ayında Singapur’un en zengin insanı yapmıştı.

Ancak Li peş peşe kötü haberler aldı. Hindistan, şirketin popüler oyunu “Free Fire”ı Şubat ayında yasakladı. Sea’nin hisse fiyatı zayıf kazanç sonuçlarından da etkilendi.

Business Insider’ın haberine göre Li’nin bu sıkıntıları dünya çapındaki teknoloji hisselerindeki gerilemenin ortasında yaşanıyor. Ocak ayında, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates de dahil olmak üzere dünyanın en zengin beş teknoloji kralı, kolektif servetlerinin yaklaşık 85 milyar dolarını kaybetmişti.