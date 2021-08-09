Samsung yıllardır akıllı telefon satışlarında Avrupa’nın lideriydi. Ancak geçtiğimiz çeyrekte, başka bir üretici şaşırtıcı bir şekilde ilk sırayı almayı başarmış olabilir. Chip Online’nın haberine göre pazar araştırması şirketi Strategy Analytics’in son rakamları Samsung’un, 2021’in ikinci çeyreğinde Avrupa akıllı telefon pazarında ikinci sıraya gerilediğini söylüyor. Rapor, Samsung’un çeyrek boyunca 12 milyon akıllı telefon dağıttığını ve pazarın %24’ünü elde ettiğini belirtiyor. Xiaomi ise 12,7 milyon akıllı telefon dağıtımı yaparak pazarın %25,3’ünü elde etti. Çinli marka yıl bazında %67,1 büyürken, Samsung 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla %7 geriledi. Hatırlanacağı gibi Xiaomi‘nin, geçtiğimiz günlerde Apple’ı geçerek Dünya genelinde ikinci sıraya yerleştiği açıklanmıştı.

Strategy Analytics Müdür Yardımcısı Boris Metodiev, “Xiaomi, diğerlerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya’da büyük başarı elde etti ve Mi ve Redmi serisi zengin özellikli, değerli akıllı telefonları için istekli müşteriler buldu” dedi.

Chip.de’nin haberine göre Samsung, Galaxy A serisindeki en son modellerle ucuz 5G telefonlar segmentinde iyi bir konuma sahip. Ancak şirket, Huawei’deki sıkıntılardan yararlanamadı ve üst düzey segmentte Apple’ın artan rekabetiyle karşı karşıya.

APPLE DA GÜÇLÜ BİR ÇEYREK GEÇİRDİ

Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde 9,6 milyon iPhone sevkiyatı ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en karlı şirketi, bu dönemde 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla %15,7 büyüdü.

OPPO, yıl bazında % 180 gibi önemli bir büyümeyle 2,8 milyon dağıtıma ve %5,6’lık bir pazar payına ulaştı. OPPO’nun yan markası Realme, bölgede %1.800 gibi şaşırtıcı bir büyüme kaydetti ve bu yılın ikinci çeyreğinde 1,9 milyon akıllı telefon sattı. Şu anda %3,8 pazar payına sahip.

Avrupa’da 2021’in ikinci çeyreğinde toplam akıllı telefon sevkiyatı, bir önceki yıla göre %14,4 artışla 50,1 milyon adede ulaştı. Piyasadaki toparlanmanın, COVID-19 sonrası devam eden düzelmenin, 5G akıllı telefonlardan kaynaklandığı bildiriliyor.

Asya ve Avrupa pazarlarının kendi lehine dönmesi ile Xiaomi, yakın gelecekte Kuzey Amerika pazarına da yönelebilir. Özellikle ABD, en karlı akıllı telefon pazarı olarak kabul ediliyor ve Xiaomi, ülkede tutunmak için hücresel şebeke operatörleriyle ortaklık kurmaya çalışabilir.