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Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

29 Ağustos 2024 | 01:19
Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 28,7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.

- Şirketin karı da yüzde 168 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolarlık kar elde etmişti. Şirketin 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde 25 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 67 sente çıktı.

Yapay zeka patlaması Nvidia'ya yaradı

Nvidia yapay zeka patlamasından en çok faydalanan şirket oldu. Nvidia hisseleri 2023'te yaklaşık %240 yükseldikten sonra bu yıl %150'nin üzerinde artış gösterdi. Piyasa değeri kısa süre önce 3 trilyon doları aştı ve Nvidia kısa süre önce dünyanın en değerli halka açık şirketiydi, ancak şimdi Apple'dan sonra ikinci sırada.

- 50 milyar dolarlık hisse geri alımı onaylandı

​​​​​​​Nvidia, ayrıca 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlara hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15,4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı. Şirketin, yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı aktarıldı.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinden Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Blackwell'e yönelik beklentinin "inanılmaz" olduğunu belirterek, "Küresel veri merkezleri, hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka ile tüm bilgi işlem yığınını modernize etmek için tam gaz çalışırken Nvidia rekor gelirler elde etti." ifadesini kullandı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken, Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 3 trilyon doları aştı.

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