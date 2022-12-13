"Gerçekten 2 yılda bir telefon yenilemek gerekir mi?"

CNN'nin haberine göre üreticiler tarihsel olarak cihazları tamir etmeyi zorlaştırdı. Hatta öyle ki telefonları değiştirmek genellikle tamir etmekten daha kolay bir çözüm gibi görünüyor ve zaten korkunç olan iklim krizine daha fazla katkıda bulunuyor.
Haberde "iPhone'ları yenileyen ve yeniden satan Swappie'ye göre, bu yıl sevk edilmesi tahmin edilen 1,4 milyar yeni akıllı telefon, %83'ü üretim, nakliye ve ilk yıl kullanımından kaynaklanan 146 milyon ton gezegen ısınma emisyonu üretecek" denildi.
Swappie COO'su Emma Lehikoinen, CNN'e verdiği demeçte, "Pek çok insan, yeni bir akıllı telefon satın almanın çevre üzerindeki gerçek etkisini bilmiyor" diyor ve yenilenmiş telefonlara vurgu yapıyor.
Habere göre telefon konusunda büyüyen onarım hakkı hareketinin devreye girdiği yer de burası. Çünkü tamir hakkı savunucuları, tüketicilerin ürünlerini bağımsız mağazalara tamir ettirebilmeleri veya kendilerinin tamir ettirebilmeleri için cihaz üreticilerinin gerekli aletleri, parçaları ve tamir kılavuzlarını piyasaya sürmesini zorunlu kılan yasalar çıkarılması çağrısında bulunuyor.
Onlara göre tüketiciler cihazları daha kolay tamir edebilseydi, cihazları eskisi kadar sık değiştirmek zorunda kalmayacaklar.
Repair Association'ın yönetici direktörü Gay Gordon-Byrne CNN'e “Eşyalarımızı tamir edemezsek, sonuç olarak çok daha fazlasını çöpe atmış oluyoruz. Artık hacimle baş edemiyoruz... Artık geri dönüştüremeyeceğimiz ürünlerde yüzüyoruz" diyoruz.
ATMAYIN... PEKİ ÖNERİLER NE?
Haberdeki öneriler şöyle:
- Cihaz yükseltme dürtüsüne direnin: Telefonunuz hala çalışıyorsa, ondan verim alabildiğiniz kadar çok yararlanın. Stratton, "En çevreci akıllı telefon, halihazırda sahip olduğunuz akıllı telefondur" diyor.
- Tamir ettirin: Telefonunuz bozulursa, doğrudan Samsung veya Apple gibi üreticiye tamir ettirin veya yetkili başka bir yerel teknik tamir atölyesine götürün. Bozuk veya arızalı bir telefon, genellikle değiştirmekten daha ucuza mal olabilecek yöntemlerle onarılabilir. Apple bu yıl kendi kendine onarım mağazasını açtı ve iPhone'ları için kendin yap çözümleri arayan tüketiciler için kılavuzlar ve parçalar sağladı.
- Atmayın bağış yapın
- Atmak yerine satın: Kullanılmış akıllı telefonunuzu uzman yenileme şirketlerine satabilirsiniz. Lehikoinen, "Pek çok insanın bilmediği şey, bozuk telefonların bile hala değerli olabileceğidir. Bunun nedeni, onları üretmek için kullanılan malzemelerin yanı sıra içerdikleri parçalardan da kaynaklanıyor" diyor.
- Düzgün bir şekilde geri dönüştürün: Telefonunuz tamamen kırıldıysa ve satılamıyor veya bağışlanamıyorsa, yine de uygun şekilde geri dönüştürebilirsiniz.