"Gerçekten 2 yılda bir telefon yenilemek gerekir mi?"

CNN'nin haberine göre üreticiler tarihsel olarak cihazları tamir etmeyi zorlaştırdı. Hatta öyle ki telefonları değiştirmek genellikle tamir etmekten daha kolay bir çözüm gibi görünüyor ve zaten korkunç olan iklim krizine daha fazla katkıda bulunuyor.

Haberde "iPhone'ları yenileyen ve yeniden satan Swappie'ye göre, bu yıl sevk edilmesi tahmin edilen 1,4 milyar yeni akıllı telefon, %83'ü üretim, nakliye ve ilk yıl kullanımından kaynaklanan 146 milyon ton gezegen ısınma emisyonu üretecek" denildi.

Swappie COO'su Emma Lehikoinen, CNN'e verdiği demeçte, "Pek çok insan, yeni bir akıllı telefon satın almanın çevre üzerindeki gerçek etkisini bilmiyor" diyor ve yenilenmiş telefonlara vurgu yapıyor.

Habere göre telefon konusunda büyüyen onarım hakkı hareketinin devreye girdiği yer de burası. Çünkü tamir hakkı savunucuları, tüketicilerin ürünlerini bağımsız mağazalara tamir ettirebilmeleri veya kendilerinin tamir ettirebilmeleri için cihaz üreticilerinin gerekli aletleri, parçaları ve tamir kılavuzlarını piyasaya sürmesini zorunlu kılan yasalar çıkarılması çağrısında bulunuyor.

Onlara göre tüketiciler cihazları daha kolay tamir edebilseydi, cihazları eskisi kadar sık ​​değiştirmek zorunda kalmayacaklar.

Repair Association'ın yönetici direktörü Gay Gordon-Byrne CNN'e “Eşyalarımızı tamir edemezsek, sonuç olarak çok daha fazlasını çöpe atmış oluyoruz. Artık hacimle baş edemiyoruz... Artık geri dönüştüremeyeceğimiz ürünlerde yüzüyoruz" diyoruz.

ATMAYIN... PEKİ ÖNERİLER NE?

Haberdeki öneriler şöyle: