ARA
Bist 100
5209,15
4,07%
Bist 100
Dolar/TL
18,6433
-0,0005%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7097
0,3809%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0571
0,355%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,12
-0,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Getir, Alman rakibini 1,2 milyar dolara satın aldı

Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı satın alma anlaşmasını imzaladı.

09 Aralık 2022 | 16:56
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 21:40
0
Getir, Alman rakibini 1,2 milyar dolara satın aldı

Getir, Almanya Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı.

Getir'den yapılan açıklamada, şirketin Gorillas'ı satın alma hamlesiyle hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altının çizildiği bildirildi.

Getir'in 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin bu yıl Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacornu olduğu da anımsatıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre ise Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorilla'nın değeri 1,2 milyar dolar civarında belirlendi. Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11,8 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Öte yandan Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.

Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,12 -0,19%
  • ALTIN ONS 1793,65 -0,19%
  • BIST 100 5209,15 4,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6433 -0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7097 0,3809%
  • EURO/USD 1,0571 0,355%
  • INGILIZ STERLINI 1,22885 0,25373%
  • JAPON YENI 136,851 0,175%
  • KANADA DOLARI 1,36593 0,08573%
  • RUS RUBLESI 62,775 -0,9858%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL