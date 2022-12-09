Getir, Almanya Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı.

Getir'den yapılan açıklamada, şirketin Gorillas'ı satın alma hamlesiyle hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altının çizildiği bildirildi.

Getir'in 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin bu yıl Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacornu olduğu da anımsatıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre ise Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorilla'nın değeri 1,2 milyar dolar civarında belirlendi. Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11,8 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Öte yandan Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.

Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.