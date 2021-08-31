Getir Kurucusu Nazım Salur, elektronik ticaret platformu n11’e stratejik yatırım yapacağını duyurdu.

Getir, elektronik ticaret platformu n11’e yatırım yapma kararı aldı.

Getir Kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Getir n11.com’a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha.” ifadelerini kullandı.

n11.com, Doğuş Grubu ile Güney Koreli teknoloji grubu SK Group’un ortaklığında Mart 2013’te kuruldu. İnternet sitesindeki bilgilere göre tüm kategorilerde 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağı olan platformun 23 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Getir @n11com'a stratejik yatırım yapacak.

Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha. @getir — Nazım Salur (@NazimSalur) August 31, 2021

7,5 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeyle ulaşan şirket; Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’de 7 şehirde ve Hollanda, Almanya ve Fransa’da hizmet veriyor.

Getir, yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika’da da faaliyete başlamayı hedefliyor.