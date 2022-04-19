Getir, 2019 yılından beri faaliyet gösteren iş platformu Hemeniş’in çoğunluk hisselerini satın alarak Getirİş markasını yarattı. “Yakındaki iş, Getirİş” sloganı ile yola çıkan Getirİş, konum bazlı servisi sayesinde iş ve çalışan arayanların birbirini daha kolay bulmalarını ve yakınlarında iş bulmayı sağlayarak yolda geçirilen zamanı kısaltmayı hedefliyor.

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimatı modelini 2015 yılında başlatan Getir, konum bazlı canlı harita özelliği ile iş ve çalışan arayanları bir araya getiren yeni nesil iş platformu Getirİş’i hizmetleri arasına ekledi.

Getirİş’ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy konuyla ilgili olarak, “İş ve çalışan arayanları güvenli bir ortamda bir araya getiren Getirİş hizmetimizi sunmaktan mutluyuz. Hemeniş’in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. ‘Yakındaki iş, Getirİş’ sloganı ile yola çıktığımız hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek. Çalışan arayanlar ise yakın çevrelerinden, belki de tanıdıkları insanlarla güvenle çalışabilecek. Böylece gerek iş ve çalışan arayanların bireysel refahına destek olacak gerekse toplumsal anlamda bir fayda sağlayacağız” dedi.

Getirİş’te çalışan ve iş arayanlar e-posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlaşarak ve görüntülü görüşme ile iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı taktirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine olanak sağlıyor.