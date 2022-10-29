Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın rakibi General Motors, CNBC’ye, twitter’ın yeni yönünü değerlendirirken platformdaki reklamları geçici olarak askıya söyledi. GM, elektrikli araçlarda Tesla’nın önemli bir rakibi.

CNBC’nin haberine göre GM’den yapılan açıklamada “Yeni mülkiyet altındaki platformun yönünü anlamak için Twitter ile çalışıyoruz” denildi. Açıklamada bu durumun herhangi bir medya platformundaki önemli bir değişiklikte uygulanan normal bir iş akışı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Twitter’daki müşteri hizmetleri etkileşimlerimiz devam edecek” denildi.

Musk, Perşembe günü reklamcılara yönelik bir güvence açıklaması yapmıştı.