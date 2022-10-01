Google, oyun akış hizmeti Stadia’nın fişini çekti. Kullanıcılar 18 Ocak 2023’ten itibaren Stadia’ya erişim sağlayamayacak.

Google’ın oyun akış hizmeti Stadia’yı kapatacağı söylentileri bir süredir ortada dolaşıyordu. Google her ne kadar bu iddiaları bir kaç kez reddetse de, kaçınılmaz son geldi. Şirket, bir blog gönderisinde, 2019’un sonlarında çevrimiçi olan Stadia’yı kapatacağını resmi olarak duyurdu.

Stadia başkan yardımcısı ve genel müdürü olan Phil Harrison, konu hakkında “Stadia’nın tüketiciler için oyun akışına yaklaşımı güçlü bir teknoloji temeli üzerine inşa edilmiş olsa da, kullanıcılarda beklediğimiz ilgiyi göremedi. Bu nedenle Stadia akış hizmetimizi sona erdirmeye yönelik zor bir karar verdik” dedi.

Harrison, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Oyun oynamaya derinden bağlıyız ve geliştiricilerin, endüstri ortaklarının, bulut müşterilerinin başarısını destekleyen yeni araçlara, teknolojilere ve platformlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Oyuncular, oyun kitaplıklarına 18 Ocak 2023’e kadar erişebilecek. Yani sunucuların çevrimdışı olacağı tarih 2023 yılının hemen başı.

Google, Google Store’dan satın alınan tüm donanımlar, oyunlar ve DLC’ler için kullanıcılarına geri ödeme yapacağını söylüyor. Stadia Pro abonelik ödemeleri ise geri ödeme sürecinin bir parçası değil.