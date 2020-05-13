ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Play Music de katıldı.

Mashableda yer alan habere göre Google uygulama için yolun sonunun geldiğini açıkladı ve kullanıcılarının arşivlerini YouTube Music‘e transfer etmeleri için bir kılavuz yayınladı.

Ancak müzik ve podcast akış sistemi Google Play Music şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler…

Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print ‘i 31 Aralık 2020’de kapatacağını duyurmuştu.

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.

Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google’ın 2009’da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 – 2016)

Google Plus da geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü