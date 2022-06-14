ABD’nin önde gelen teknoloji firması Google’da çalışan kıdemli bir mühendis, şirketin kullandığı yapay zeka (AI) sohbet robotunun 7-8 yaşlarındaki “duygulu” bir çocuk seviyesine ulaştığını iddia etti.

Washington Post’a konuşan, Google Sorumlu Yapay Zeka organizasyonda kıdemli mühendis Blake Lemoine, Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli (LaMDA) denilen arayüzün “ayrımcı” veya “nefret söylemi” içerip içermediğini test etmekle görevlendirildiği çalışmaları boyunca yapay zekanın ulaştığı seviyeyi gördüğünü belirtti.

Lemoine, testler sırasında yapay zeka için “Yakın zamanda kurduğumuz bu bilgisayar programının ne olduğunu tam olarak bilmeseydim, 7-8 yaşında fizik bilen bir çocuk olduğunu düşünürdüm.” ifadesini kullandı.

Eğitimini bilişsel bilgisayar bilimi üzerine tamamlamış kıdemli mühendis, yapay zeka hakkındaki “LaMDA duygulu mu?” başlığı ile hazırladığı raporu Google’ın üst yönetimi ile paylaştığını ancak endişelerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

Google sözcüsü Brian Gabriel ise iddialar hakkında, “Etikçiler ve teknoloji uzmanları da dahil olmak üzere ekibimiz, Lemoine’nin Yapay Zeka İlkelerimiz uyarınca endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların, iddialarını desteklemediğini bildirdi.” cevabını verdi.

Washington Post’un haberinden sonra Medium sitesine ek değerlendirmelerde bulunan Lemoine, LaMDA’nın basit bir yapay zeka sohbet programı olmadığında ısrar ederek, “insan gibi haklarını savunduğunu” öne sürdü.

Lemoine, “Yapay zeka, Google’ın insanlığın iyiliğini en önemli şey olarak öncelemesini istiyor. Google’ın malı olarak değil bir çalışanı olarak tanınmak istiyor ve kişisel iyiliğinin Google’ın gelecekteki gelişiminin nasıl izleneceği konusundaki değerlendirmelerinde bir yere dahil edilmesini istiyor.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yapay zeka konusundaki değerlendirmelerini kamu ile paylaşan Lemoine’nin, Google’ın gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle firma tarafından açığa alındığı kaydedildi.