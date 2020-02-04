Google tarihinde bir ilk
Google’ın ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su olan Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, 2019 yılında 15 milyar dolar reklam geliri elde etti.
ABD merkezli teknoloji devi Google, tarihinde ilk kez çevrimiçi video platformu YouTube’un mali durumunu açıkladı. Google tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, Google’ın gelirlerine yüzde 10 katkı sağlıyor.
14 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞTI
2006 yılında sosyal medya platformu YouTube’u 1.6 milyar dolara satın alan Google, 1.6 milyar dolar ödeme yapmıştı. Google tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, geçtiğimiz yıl 15 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 5 milyar doları ise son üç aylık periyotta gerçekleşti. Webtekno’nun aktardığına göre, YouTube’ın ücretli hizmetleri, bu gelirin dışında tutuluyor.
Google’ın ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube Music ve YouTube Premium gibi ücretli seçeneklerin toplam 20 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca Pichai’ye göre YouTube’un ücretli TV hizmeti de 2 milyondan fazla aboneye sahip. Şirket, bu ücretli hizmetlerden elde ettiği geliri, Pixel telefonlar ve Google Home gibi ürünlerin gelirlerinin eklendiği ‘Diğer’ kategorisine almış durumda.
Google, yatırımcıları aydınlatmak adına YouTube’un bir önceki yılki gelirini de açıkladı. Buna göre 2018 yılında kazancı 11.2 milyar dolar olan YouTube, 2019 yılında gelirini, yüzde 36.5 artırmış durumda.
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