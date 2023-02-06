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Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında Dünya’nın dört bir yanından gelen mesajlar arasında teknoloji devlerinin de mesajları bulunuyor. Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai de depremle ilgili paylaşımlarda bulundu.

06 Şubat 2023 | 23:37
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Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları

Apple CEO’su Tim Cook, yayınladığı Twitter mesajında “Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese iyi dileklerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak” dedi.

Google CEO’su Sundar Pichai’nin mesajı ise şu şekildeydi: “Türkiye ve Suriye'de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”

 

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