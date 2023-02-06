Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları

Apple CEO’su Tim Cook, yayınladığı Twitter mesajında “Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese iyi dileklerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak” dedi.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts. — Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023

Google CEO’su Sundar Pichai’nin mesajı ise şu şekildeydi: “Türkiye ve Suriye'de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”