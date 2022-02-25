GSM Birliği (GSMA), İspanya’nın Barselona kentinde 28 Şubat’ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi’nde Rusya’nın kendi stantlarının olmayacağını bildirdi.

GSMA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’nın “şiddetle kınandığı” ve 3 Mart’a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi’nde Rus standının açılmaması kararı alındığı duyuruldu.

Ukrayna’ya askeri müdahalesi sebebiyle Rusya’ya uygulanan tüm yaptırımlara ve hükümet politikalarına uygun hareket edileceği belirtilen açıklamada, Rusya’dan gelen şirketlerin veya ziyaretçilerin fuara alınacağı ancak bu ülkeye bağlı hiçbir stant bulunmayacağı kaydedildi.

Mobil Dünya Kongresi’nde stant hakkı kaldırılan Rus şirketleri arasında Russian Export Center, Russian Satellite Communication Company, Kaspersky’nin adları geçiyor.

5G bağlantısının, bulut bilişimin, girişimcilik ve sanal gerçeklik konularının öne çıkarılacağı kongrede 37 ülkeden 1500’e yakın firma stant açarken; 150 ülkeden 60 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.