ARA
Bist 100
5212,38
-0,93%
Bist 100
Dolar/TL
18,8977
0,0228%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0708
0,2047%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0623
0,2137%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1122,42
0,63%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

GSM şirketlerine deprem soruşturması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, depremler sırasında yaşanan iletişim kesintileri nedeniyle cep telefon şirketleri hakkında soruşturma başlattı.

03 Mart 2023 | 16:20
0
GSM şirketlerine deprem soruşturması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde cep telefonu işletmecilerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Bu incelemeyi soruşturmaya çeviren kurum, cep telefon şirketlerine, afet ve acil durumlarda ülke genelinde haberleşmenin kesintisiz sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi uyarısı da yaptı.

Şirketlerden, tüm afet acil eylem ve planlarının revize edilerek bir ay içinde kuruma göndermesini talep etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1122,42 0,63%
  • ALTIN ONS 1847,38 0,61%
  • BIST 100 5212,38 -0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8977 0,0228%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0708 0,2047%
  • EURO/USD 1,0623 0,2137%
  • INGILIZ STERLINI 1,20051 0,45184%
  • JAPON YENI 136,073 -0,444%
  • KANADA DOLARI 1,36036 0,06804%
  • RUS RUBLESI 75,525 0,0331%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
E-Devlet EYT başvuru ekranı: Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet EYT başvuru ekranı: Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
GERİ
İLERİ
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
E-Devlet EYT başvuru ekranı: Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
E-Devlet EYT başvuru ekranı: Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL