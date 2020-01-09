Hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler

Ocak 9, 2020 0 Yorum 67 Okunma
Hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler

Son dönemde geliştirilen teknolojik ürünler arasında, kendi kendinize birçok aktiviteyi yapmanızı kolaylaştıranlar göze çarpıyor.

Kendi videonuzu çekebilen OBSBOT, şarkı çalmayı öğreten klavye ile yaşlı bireyler için robot asistan bunlardan bazıları.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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