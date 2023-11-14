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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ASELSAN'ı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuruluşunun 48. yıl dönümünde ASELSAN'ın Gölbaşı tesislerini ziyaret etti. Şimşek, sosyal medya hesabından, ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

14 Kasım 2023 | 23:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ASELSAN'ı ziyaret etti

Kuruluşunun 48. yıl dönümünde ASELSAN'ın yüksek teknoloji üssü Gölbaşı tesislerini ziyaret ettiklerini belirten Şimşek, "Yaş ortalaması 34 ve yüzde 62'si mühendis olan 10 binin üzerinde çalışanıyla, cirosunun yüzde 7'si AR-GE yatırımıyla, millileştirilen çok sayıda ileri teknoloji savunma sanayi ürünüyle milli üretim gücümüzü artıran, kilogram başı 1965 dolar ihracat değeriyle, 5 binin üzerinde tedarikçisiyle birlikte savunma sanayi ekosistemini uçtan uca besleyen, son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızın yüzde 80'den yüzde 20'ye gerilemesine önemli katkı sağlayan, hepimizin gurur kaynağı ASELSAN'ın başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'a çalışmaları ve sunumları için teşekkür etti.

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