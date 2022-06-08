Hepsiburada, fintech şirketi Hepsi Finansal’ın Üst Yöneticilik (CEO) görevine Erkin Aydın’ın atandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, 1 Haziran’da görevine başlayan Aydın, Hepsiburada’nın tüketici finansmanı ve genişletilmiş finansal hizmet operasyonlarını yönetecek ve bu kapsamda Doruk Finansman ve Hepsipay dahil olmak üzere tüm finansal hizmet operasyonlarına bütünsel yaklaşımla liderlik edecek. Aydın, bu görevinde Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’a bağlı çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Erkin Aydın’ın Hepsiburada ekibine katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Erkin Aydın’ın fintech ve bankacılık sektöründeki tecrübesiyle çevrim içi ve çevrim dışı kanallarda lider bir fintech oyuncusu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi Hepsiburada’nın, ticareti dijitalleştirmeye öncülük etme vizyonuyla sürdüreceği çalışmalara Erkin Aydın’ın yapacağı katkılara inancım tam.” ifadelerini kullandı.

Hepsi Finansal CEO’su Erkin Aydın ise Hepsiburada ekibinin bir parçası olmanın kendisi için mutluluk ve heyecan verici olduğunu aktararak, “Yeni görevimle Hepsi Finansal’ın büyümesine ve uzun vadeli katma değer yaratmasına katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ve 2003 yılında Michigan Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun olan Erkin Aydın, kariyerine ABD’de Clark Construction Group’ta başladı. Daha sonra McKinsey & Company’e katılan Aydın, çeşitli finans kuruluşlarıyla strateji, pazarlama, büyüme, dönüşüm yönetimi ve M&A alanlarında çalıştı. Hepsiburada’dan önce, QNB Finansbank’ta yeni şirket kuruluşları, fintech yatırımları ve ortaklık platformları kurma gibi değer yaratan girişimlere öncülük eden Aydın, QNB Finansbank’ın Perakende, Kobi Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri departmanlarında liderlik görevleri üstlendi.