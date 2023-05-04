Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, geçen temmuzda tanıttığı, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen "ilk üyelik bazlı sadakat programı" Hepsiburada Premium'un 1 milyon üyeye ulaşması ve 10 ayda sağladığı 1,2 milyar TL'lik fayda ile ilgili detayları paylaştı.

Ayda 4 sipariş veren bir Hepsiburada Premiumlu, toplamda 97 TL kargo bedeli, 60 TL Hepsipay Papel kazancı, 69,90 TL BluTV hediyesi, ortalama 105 TL tutarında Premium'a özel kampanya faydasıyla toplamda aylık 300 TL'nin üzerinde fayda elde edebiliyor.

Hepsiburada Premium kullanıcıları 14,90 TL ödeyerek kazandığı faydaları uygulama içindeki özel sayfadan da takip edebiliyor.

Üyelere 65,5 milyon TL değerinde Hepsipay Papel tanımlandı

Verilere göre, "her alışverişte yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı" avantajıyla 1 milyon üye, 10 ayda toplam 65,5 milyon TL değerinde Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekleri Hepsipay Papel kazandı.

Öte yandan 16 milyon siparişte kargo bedavadan yararlanıldı. Premium kullanıcıları, her alışverişlerinde kargo bedava avantajından yararlandı, sepet tutarından bağımsız tüm siparişlerde geçerli kargo bedava avantajıyla 340 milyon TL değerinde fayda elde etti.

685 bin Premium üyesi BluTV'deki 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgeselleri hediye olarak izledi. Hediye BluTV ayrıcalığıyla Hepsiburada Premium üyeleri, The Last of Us'dan Behzat Ç'ye, The Handmaid's Tale'den Bozkır'a toplam 24,6 milyon saat içerik izledi.

Üyeler, 7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişindeki montajlarından yüzde 50 indirimli yararlandı. Toplamda 9 bin kez yararlanılan avantajla, üyeler toplam 2 milyon TL fayda elde etti.

Hepsiburada'nın Premium ile sunduğu onlarca avantajdan öne çıkanlar Burger King Tıkla Gelsin'de yüzde 50 indirim, Yemeksepeti'nden ilk siparişine özel 80 TL indirim, Petrol Ofisi'nden yapılan yakıt alımlarında 5 kat puan oldu. Yemeksepeti'nin Hepsiburada Premiumlulara sunduğu avantajla da üyeler 20 bin tatlı siparişi verdi.

Hepsiburada Premiumluların alışveriş tercihleri

Verilen bilgiye göre, Hepsiburada Premiumlular en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı.

Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla, çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu. Premiumlular 10 ay içinde 280 ton, yani 84 milyon bardak çay tüketti.

135 ton fındık kreması, 427 ton ayçiçek yağı satın alan üyelerin sipariş verdiği 14 milyon adet tuvalet kağıdı ise dünyayı 6,5 kez dolaşacak uzunlukta.

Premiumlular diğer kategorilerden züccaciyede en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih ederken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın aldı.

Premiumlulara özel hobi ve kitap kategorisinde yapılan yüzlerce kampanya ile 10 ay içinde toplam 250 binden fazla kullanıcı, 2 milyonun üzerinde kitap aldı. Premiumluların çocuk ve diğer türlerde okumayı tercih ettiği ilk 5 kitap ise "Ahmet Ümit-Bir Aşk Masalı, Dan Brown-Hayvanlar Senfonisi, Wendy McClure-Bu Bir Bal Kabağı, George Orwell-Hayvan Çiftliği, Matt Haig-Gece Yarısı Kütüphanesi" şeklinde sıralandı.