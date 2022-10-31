Hepsiburada’nın gelenekselleşen “Efsane Kasım”ı yarın başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 7 yıl önce başlattığı “Efsane Kasım”da milyonlarca çeşit üründe büyük indirimlerin yanı sıra akıllı alışveriş yapmayı sağlayacak çözümler sunuyor.

“Efsane Kasım” indirimlerinden faydalanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, “Şimdi al şubatta öde” kampanyası kapsamında anlaşmalı banka kartlarıyla aklındaki ürünleri hemen alacak, ödemeye şubatta başlayacak.

Bu yıl “Efsane Kasım”da Hepsiburada kullanıcılarını “sana özel” kuponlar bekliyor. Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarından yola çıkarak ihtiyaçlarına en uygun kategorilerde özel olarak tanımlanmış olan kuponlar, akıllı alışverişin bir başka yolu oluyor.

Premium’da kargo bedava

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı “Hepsiburada Premium” üyeleri, “Efsane Kasım”da da ayrıcalıklı oluyor. Kargo bedava, yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı, hediye BluTV aboneliğinin yanı sıra Premium üyelerini, ücretsiz mobilya montajı ve anlaşmalı birçok firmada indirimler bekliyor.

“Efsane Kasım”da “efsane ürünlerle” alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, bu listelerden alışveriş yaptıkça yüzde 10 Hepsipay Papel kazanacak. 20 bin TL’ye kadar kazanılacak Hepsipay Papeller Hepsiburada alışverişlerinde kullanılabilecek.

“Oynadıkça Kazan” ile Hepsiburada kullanıcılarını, her gün Hepsipay Papeller, indirimler, ücretsiz kargo ve hediye ürünler bekliyor. Hepsiburada’nın mobil uygulamasından oynanabilen “Tıkla Kazan”, “Fırsatı Çek”, “Kazandıran Çekiliş”, “Bul Kazan” gibi oyunlarla akıllı alışveriş eğlenceli hale geliyor.

“Efsane Kasım”da Hepsiburada’da elektronikten ev yaşam ürünlerine, süpermarket ürünlerinden bahçe malzemelerine, giyimden mobilyaya, pet shoptan anne-bebek ihtiyaçlarına kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla sunulacak. Hepsiburada kullanıcıları, cep telefonları, robot süpürgeler ve airfryer’lara uygun fiyatlarla sahip olabilecek.