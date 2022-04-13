Yemeksepeti, teslimat süreçlerinin akıllı, hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için otonom teslimat robotu Yemek Robot’ları (YEBO) hizmete alıyor.

Yemeksepeti’nin açıklamasına göre, şirket, Delivers.ai iş birliğiyle en son teknolojik trendler ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir inovasyona imza attı.

Hızlı, verimli ve güvenilir bir sipariş deneyimi için Türkiye’de bir ilk olarak otonom teslimat robotlarını hizmete soktu. YEBO adı verilen bu robotlar, başlangıç olarak 5 Mayıs’ta Caddebostan’da İstanbullu kullanıcıların ihtiyaçları için yollarda olacak. Sonrasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde otonom teslimat deneyimlenebilecek.

Yemeksepeti, YEBO’ların hizmet alanlarını geliştirmeye ve bu alanda yeni projeler üretmeye devam edecek.

Hızlı-ticarette otonom dönem

Hızlı, akıllı ve sürdürülebilir bir teslimat modeli sunan YEBO’lar, sahip oldukları otonom sürüş ve hassas navigasyon teknolojisiyle online sipariş süreçlerine yeni bir soluk getiriyor.

Yemeksepeti’nin otonom gönderim teklifini kabul eden kullanıcılara e-posta üzerinden bir kod gönderiliyor. Eşzamanlı olarak YEBO, ilgili restorandan aldığı siparişi kullanıcı adresine götürüyor. Kullanıcı, YEBO üzerindeki sisteme kodu girerek siparişine hızla ve güvenle ulaşıyor.

YEBO’ların haznesi özel malzemelerle tasarlandığı için yemek sıcaklığını uygun seviyede tutuyor. Değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde operasyonların kesintisiz sürmesine olanak tanınıyor. 15 santimetreye kadar kaldırım tırmanabilen ve zorlu yol koşullarında operasyon gerçekleştirebilen YEBO’lar güvenilir ve güvenli bir hizmet sunuyor. İhtiyaç duyulan durumlarda ise manuel kullanıma geçiş yapılıyor.

İlk olarak 5 Mayıs’ta yollarda olacak YEBO’nun hizmet verdiği bölgeler sürekli genişletilecek.