HONOR, resmi olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı. Şirket bu hamleyle sorumlu bir küresel marka olma hedefine yaklaşırken, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi için 160’tan fazla ülkeden 12 binden fazla şirketin ve paydaşın yer aldığı, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı. Çevreye sorumlu bir küresel marka olma hedefiyle yola çıkan HONOR bu adımıyla çevresel, sosyal ve yönetimsel sorumluluk stratejisini hayata geçirmeyi planlıyor.

HONOR’un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ise şu anda dört ana konu üzerinde yoğunlaşıyor:

doğayı koruma, inovasyon ve değer yaratma, sanayi kalkınma sinerjileri ve sorumlu kurumsal yönetim. HONOR’un kurumsal sosyal sorumluluk çabaları ve yenilikçi ürün portföyüyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratma çabaları ise ilk meyvelerini vermeye başladı. HONOR PC ürünleri Rusya’da Vitality Leaf çevre sertifikası aldı.