Boyner Grup’un mobil sadakat uygulaması Hopi, hızlı ve güvenilir alışveriş yapmayı sağlayan yeni ödeme yöntemi Hopipay’i tanıttı. Hopipay, alışılagelmiş ödeme yöntemlerine çok daha kolay ve hızlı bir alternatif olmakla beraber harcarken kazandıran, bütçe dostu akıllı alışveriş deneyimi sunuyor. Tanıtım lansmanına özel 15 Şubat-31 Mart tarihleri arasında Hopipay sanal kart ile yapacakları alışverişlerde kullanıcılar yüzde 10 Paracık kazanacaklar.

Boyner Grup’un mobil sadakat uygulaması Hopi, fintech alanındaki atılımlarına devam ediyor. 12,5 milyon kullanıcıya sahip olan Hopi, şimdi de hızlı alışveriş için yepyeni bir ödeme yöntemi Hopipay ile kullanıcılarına hizmet verecek. Bağımsız bir dijital cüzdan olan Hopipay’i deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Hopi mobil uygulamasına giriş yapıp ücretsiz şekilde sanal kartlarını oluşturabilecekler. Kullanıcıların hesap bilgilerini almadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sağlayan Hopipay sanal kart, Mastercard’ın geçerli olduğu her yerde kullanılabilecek. Üstelik Masterpass’e eklenerek, kart saklama özelliğinin olduğu tüm alışveriş sitelerinde sadece kart seçimiyle ödeme yapılabilecek. Hopipay sanal kart, Hopi ile anlaşmalı iş yerlerinden yapılan harcamalarda kart sahiplerine özel avantajlar da sağlayacak. Sanal kart kullanıcıları ise, online alışverişlerde sürekli kart bilgilerini girmek zorunda kalmadan hızlı ve kolayca ödeme yapabilecekler. Birleşik Ödeme Hizmetleri ve E-Para A.Ş tarafından sağlanan güvenli cüzdan altyapısına sahip Hopipay ile kullanıcılar sadece alışveriş değil para yükleme, para çekme ve para gönderme işlemlerini de rahatlıkla gerçekleştirecekler.

“Hopipay, akıllı alışveriş arayışına cevap olacak”

Hopi CEO’su Yalın Özcan, Hopipay’in FinTech alanındaki liderlik vizyonuna hizmet eden önemli bir atılım olduğunu vurgulayarak, “Hopi, mobil sadakat ve alışveriş uygulaması olarak hayatımıza yedi yıl önce girmişti. Aktif olduğu ilk günden bugüne değişen tüketici beklentileri ve talepleri doğrultusunda gelişti. Hopi, ülkemizde mobil ödeme imkanı sunan ilk uygulamalardan biri oldu. Pandemi kaynaklı hijyen önceliği nedeniyle alışverişin hızla dijitalleştiği bu dönemde, temassız ve mobil ödeme sistemleri tüketiciler için büyük kolaylık sağladı. Salgın döneminde kullanıcılarımızın mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha istekli ve yatkın olduklarını gördük. Hopi’nin bu yenilikçi karakterini devam ettirecek projelerle hayatımızdaki yerini ve rolünü daha da büyütmeyi hedefledik. Bu doğrultuda, Hopi olarak tüketicilerimizin bize işaret ettiği yolda giderek Hopipay’i geliştirdik. Hopipay ile Hopi kullanıcılarına harcarken kazandıran alışveriş fırsatı sunuyoruz, özellikle son dönemin trendlerinden olan “akıllı alışveriş” yönelimine de katkı sunduğumuza inanıyorum” dedi.