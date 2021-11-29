Analitikte lider şirketlerden SAS ve iş ortağı Partner Republic, Türkiye’nin mobil sadakat ve kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması Hopi ile önemli bir iş birliğine imza atıyor. Proje kapsamında SAS, veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle Hopi için kendi kendine öğrenen sistemler sağlayarak hiper kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı kampanyalar için iletişim gücü sunacak.

11,5 milyondan fazla Hopi kullanıcısının her birini ayrı bir mikro segmente dönüştüren proje kapsamında Hopi üyesi 200’ü aşkın marka, ileri seviyede kabiliyetleri olan müşteri analitiği sistemleri ile kampanyalarını yürütecek. Bu önemli iş birliği kapsamında milyonlarca tüketiciye daha mutlu bir alışveriş deneyimi sunacak olan Hopi, üye markaların Hopili cirosunu en az iki katına çıkarmayı hedefliyor.

SAS Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Tayfun Topkoç, projeyle ilgili olarak şu sözleri ifade etti:

“Müşterilere uygun içerik ve teklifler sunmak yani hiper kişiselleştirme, perakende ve e-ticaret sektörü için kilit noktalardan biri. Yapay zeka ve gerçek zamanlı verilerden yararlandığımız hiper kişiselleştirme yaklaşımı, kişiselleştirilmiş pazarlamayı geleceğe taşıyor. SAS olarak yazılım setimiz ve dijital dönüşüm danışmanlığımızla bu yolculukta dünyanın seçkin markalarında edindiğimiz birikimi bu iş birliğiyle birlikte 11,5 milyon üyeye sahip, farklı markaları bir çatı altında toplayan Hopi’ye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sorumlu olduğumuz pazarlardaki ihtiyaçları analiz ettiğimizde, yeni kazandığı yetkinliklerle birlikte Hopi birçok yurt dışı pazarda bağlılık programları alanındaki açığı bu konudaki tecrübesiyle kapatabilecek potansiyele sahip. Bu iş birliği ile Hopi de bölge pazarlarına yayılma stratejisini uygulamaya alacaktır.”