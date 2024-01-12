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Hyundai eVTOL SA-2 uçan taksi konseptini tanıttı

Markanın planlamasına göre eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak

12 Ocak 2024 | 17:28
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Hyundai eVTOL SA-2 uçan taksi konseptini tanıttı

Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Hyundai'nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden konpset; güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

HEDEF 2028... NE İÇİN KULLANILACAK?

S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak geliştirildi. Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor. eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.
Saatte 120 mil (193 kilometre) hız yapabilen SA-2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak. Elektrikli tahrik mimarisine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri bulunuyor. SA-2'nin en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor. 

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