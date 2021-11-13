Hyundai Motor Grubu (HMG), uçan araçları üretmek ve gelecekteki mobilite vizyonunu ileriye taşımak için Supernal LLC isimli yeni bir şirket hayata geçirdi.

Grubun ‘Kentsel Hava Hareketliliği-Urban Air Mobility’ stratejisinin bir yansıması olan Supernal elektrikli hava araçları ailesini geliştirme hedefiyle yola çıkıyor.

Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028’de başlatmayı ve 2030’larda da pazarı iyice genişletmeyi planlıyor.

– Elektrikle çalışacak, 4-5 yolcu alabilecek

Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Supernal’in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak.

Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD’deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.

Supernal, İngiltere ve Kanada’da da aktivitelerine ağırlık vermeyi hedefliyor.