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Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayla geri döndü

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrıldıktan dört yıldan fazla bir süre sonra yeni bir uygulamayla geri döndü. Bu kez başrolde fotoğraflar değil haber akışları ve makaleler var.

01 Şubat 2023 | 11:24
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Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayla geri döndü

Salı günü Kevin Systrom ve Mike Krieger, yapay zeka tarafından desteklenen "kişiselleştirilmiş haber akışı" vaat eden bir uygulama olan Artifact'in lansmanını duyurdu.

Bir Instagram gönderisinde Krieger, kendisinin ve Systrom'un hizmeti başlatmak için bir yıldan uzun süredir "yetenekli bir ekiple çalıştıklarını" söyledi.

Krieger, "Büyüdükçe yavaş yavaş insanların içeri girmesine izin veriyoruz" yazdı.

Katılmak için sunulan bekleme listesi salı günü halka açıldı.

Uygulama nasıl olacak?

Instagram'dan farklı olarak, uygulama fotoğraflardan çok makalelere odaklanıyor.

Lansmanı ilk bildiren Platformer'a göre Artifact, ilgi alanlarına göre içerik önerecek ve arkadaşlarla tartışmaya izin verecek.

Bir ana sayfa, büyük medya kuruluşlarından küçük blogculara kadar popüler makaleleri gösterecek ve bir kullanıcının sayfası, tıkladıkları şeye göre daha kişisel hale gelecek.

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