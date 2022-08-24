1- Şirket açıklamasına göre, ilk olarak e-posta adresleri dikkatlice kontrol edilmeli. Bir e-postada yer alan bağlantıya tıklamadan veya onu yanıtlamadan önce, e-postadaki gönderen alanı daha yakından incelenmelidir. Bu alan iki bölümden oluşuyor, gönderenin adının yer aldığı bölüm ve gerçek e-posta adresinin yer aldığı bölüm. Gönderenin adı, dolandırıcıların genellikle temsil ediyormuş gibi davrandıkları şirketin adını kullanarak suistimal ettiği herhangi bir şey olabiliyor.

Gerçek e-posta adresini (@ işaretli) değiştirmek çok daha zor oluyor, bu yüzden saldırganlar burada hata yapabiliyorlar. Çoğu dolandırıcılık e-postasında gönderenin gerçek adresinin, kimliğine bürünülen şirketle hiçbir ilgisi bulunmuyor veya gerçek adrese benzese de aynı olmuyor. Bir yazım hatası ve tutarsızlıkla karşılaşıldığında veya gönderenin adresi tamamen anlamsız geldiğinde, e-postayı yanıtlamadan veya içindeki herhangi bir bağlantıya tıklamadan “Spam” klasörüne gönderilmesi gerekiyor.