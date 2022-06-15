Microsoft’un bir türlü “ölmeyen” tarayıcısı Internet Explorer 11, bu kez gerçekten, tamamen tarihe karışıyor. Böylece yarın, internet tarihinin bir kilometre taşı daha aramızdan ayrılmış olacak.

İnternette bir dönem yarın resmi olarak sona eriyor. Microsoft, Internet Explorer 11’e verdiği desteği bugün tamamen kesiyor.

Internet Explorer, 90’ların sonlarında birçok internet kullanıcısı için tercih edilen ilk tarayıcıydı. Ancak sonraki yıllarda önce Firefox tarafından tahtı sallandı, sonra da sahneye Chrome çıktı. Microsoft’un da odağını yeni tarayıcısı Edge’e kaydırması ile birlikte, Internet Explorer 11 için yolun sonun geldiği kesinleşti.

Internet Explorer’ın ölümü bir bütün olarak teknoloji dünyası için sürpriz değil. Geçen yıl Microsoft, Windows Bloglarında Internet Explorer 11’in (IE11) 15 Haziran 2022’de desteğini kaybedeceğini zaten açıklamıştı.

Microsoft’un, yeni yazılımları için eski yazılımının desteğini durdurması çok sık gördüğümüz bir durum. Windows 10’un da 14 Ekim 2025’te desteği kaybedeceği düşünüldüğünde, yılların tarayıcısının yolun sonuna gelmiş olması şaşırtıcı değil.