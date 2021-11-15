İnternetten en ucuz ürüne nasıl ulaşılabilir? İnternetten en ucuz alışveriş nasıl yapılır? Aradığınız ürünü en uygun fiyata almanın yolları neler? e-ticaret Danışmanı ve eticaretmerkezim.com’un kurucusu Serkan Koç, internetten hesaplı alışveriş yapmanın ipuçlarını Ekonomist.com.tr için sıraladı. İşte internette en ucuz ürüne ulaşmanın, internetten en ucuz alışveriş yapmanın 17 yolu… (Bu yazının ardından e-ticarette neler oluyor? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Özlem Bay Yılmaz/ obay@ekonomist.com.tr