Inveon 6 yıldır üst üste Deloitte Fast50 listesinde

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin ödüllendirildiği Deloitte Technology Fast50 sonuçları düzenlenen bir törenle açıklandı. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Deloitte Technology Fast 50'de Inveon, üst üste 6’ncı kez ödül aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Inveon’un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro, kuruldukları günden bu yana, e-ticaret alanında öncü ve sektör liderlerinin çalıştığı bir firma olarak her geçen gün başarılarını katlayarak büyümeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Deloitte Technology Fast50’de 6’ncı kez ödül almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Aralıksız aldığımız bu ödül, Inveon olarak Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, İngiltere ve Körfez bölgesindeki hızlı ve sürdürülebilir büyümemizin bir sonucu ve başarılı yönetim anlayışımızı da ispatlar nitelikte” dedi.

Son 3 yılda yaklaşık 8 kat büyüdü

Bugün geldikleri noktada hizmet sundukları alanda hem müşterileri hem de kendileri için sürdürülebilir kârlılığı inşa edebilmiş tek şirket olduklarını vurgulayan Kastro, sözlerine şöyle devam etti:

“Globalde dolar bazında her yıl ortalama yüzde 97 büyürken, son 3 yılda yurt dışında 7.6 kat büyüme gösterdik. Sahip olduğumuz başarılı ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla globalde müşteri sayımızı hızla artırarak yurt dışı gelirlerimizin payını yüzde 50’nin üzerine taşıdık. Ortaya koyduğumuz rakamlar alanımızda en iyi yönetilen ve en başarılı şirket olduğumuzu bir kez daha bizlere gösterdi. Başarılarımızın bir meyvesi olarak da küresel teknoloji endüstrisinin en güvenilir ve itibarlı değerlendirme platformlarından G2’nin yayınladığı Grid® Report’ta yer alan ilk ve tek Türk şirketi olmamızın yanı sıra e-ticaret kategorisinde birçok raporda da yer alıyoruz. Başarılı bir yılı geride bırakırken son olarak Deloitte Technology Fast50'de 6’ncı kez ödül almak bizleri çok gururlandırdı. 2023 yılında da başarılı yönetim anlayışımızla sürdürülebilir ve hızlı büyümeye devam edeceğiz.”

