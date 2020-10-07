Apple, teknoloji çevrelerinde ‘iPhone 12’ isminin verileceği iddia edilen yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple daha önce yaptığı açıklamada gene Covid -19 tedbirleri sebebiyle hem üretim hem de teslimatta gecikmeler oluşabileceğini belirterek yeni telefonun biraz daha geç tanıtılabileceğinin ipucunu vermişti.

Hi, Speed yani Merhaba Hız ismiyle dağıtıma çıkan davetiye göre, yeni iPhone bu yıl 13 Ekim Salı günü beğeniye sunulacak.

ABD’de California eyaletinde Apple Park’ta düzenlenecek etkinlik Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak.

YENİ İPHONE 5G’Lİ OLACAK *

Bu arada rakiplerine kıyasla 5G’de daha geriden gelen Apple, hali hazırda 5G’li telefonları piyasada olan Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerine katılmış olacak.

YENİ İPHONE RENK SEÇENEKLERİ *

iPhone 12’nin dört farklı seçenekle çıkması beklenirken, kasasının tasarımında da Eylül’de tanıtılan iPad’lere benzemesi bekleniyor.

YENİ KULAKLIKLAR *

CNET’te yer alan habere göre; etkinlikte yeni iPhone modeli ile birlikte yeni kablosuz kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.