Apple, iPhone 14 tanıtımının yapılacağı resmi tarihi duyurdu…

Apple, 7 Eylül’de bir “Far Out” olarak isimlendirdiği basın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu ve etkinlik için hazırladığı davetiyeleri göndermeye başladı. Bu etkinlik, yeni iPhone’ların, yani iPhone 14 serisinin de duyurulacağı etkinlik olacak.

Hangi modelleri tanıtılacak?

Chip online’da yer alan habere göre şirket ayrıca etkinlikte yeni Apple Watch ve AirPods modellerini de duyurabilir. Şirketin yeni Mac ve iPad modelleri de hazırladığı bildiriliyor, ancak bunlar bazen ayrı bir Ekim etkinliğinde duyurulduğunu biliyoruz. Bu yüzden 7 Eylül’de yeni Mac ve iPad modellerini görmek konusunda çok da heyecanlı olmamakta yarar var.

Apple’ın iPhone 14 olarak adlandırılacak dört yeni iPhone modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni cihazların gelişmiş kameraları olacak ve daha pahalı iPhone 14 Pro sürümlerinde cihazın ekranının üstünde hap şeklinde, daha küçük kamera ve FaceID delikleri görebiliriz. Yani Apple, en azından Pro modellerinde çentikten vazgeçebilir.

Series 8 olarak adlandırılan yeni Apple Watch modellerini de 7 Eylül’de görmeyi bekleyebiliriz. Bloomberg, Temmuz ayında Apple’ın daha pahalı ve sağlam bir “pro” sürümünü de piyasaya sürmeyi planladığını iddia etmişti.

Son olarak, 7 Eylül etkinliği ile birlikte iPhone’lar için iOS’un yeni sürümünün yayınlanması bekleniyor.