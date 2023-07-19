iPhone satışlarında ilk 5'te yeni bir ülke var...

Salı günü yayınlanan araştırmaya göre, CEO Tim Cook'un gelecekteki kritik bir pazar olarak gördüğü Hindistan ikinci çeyrekte en büyük beşinci iPhone pazarı oldu.

CNBC'nin haberine göre Hindistan, Haziran çeyreğinde iPhone satışlarında Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı ve şu anda İngiltere, Japonya, Çin ve ABD'nin arkasında yer alıyor. Hindistan ilk kez iPhone satışlarında Apple'ın ilk beş pazarından biri oldu.

Araştırma firmasına göre Hindistan ikinci çeyrekte tüm iPhone satışlarının %4'üne yakın bir katkıda bulundu. Firma iPhone satışlarının tam sayısını açıklamadı ancak bir önceki yıla göre %50 büyüme olduğunu söylüyor.

Counterpoint Research, Apple'ın Haziran sonuna kadar olan dönemde Hindistan'ın toplam akıllı telefon pazarında %5,1'lik bir pazar payına sahip olduğunu, geçen yılın aynı döneminde ise bu oranın %3,4 olduğunu duyurdu.