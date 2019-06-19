İşleri büyütmek için dijital kimlik oluşturun
İşleri büyütmede dijital kimlik oluşturmanın önemli olduğunu söyleyen GoDaddy Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, “Türkiye’deki küçük işletmelere inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Dijital yolculuklarında destek olacağız” diyor.
Türkiye’de yatırımlarını devam ettirmeyi planlayan GoDaddy’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ile görüştük. Stefano Maruzzi, sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber ‘Deneyim marketi’nin ilkini Londra’da açacak
Sonraki haber Alternatifbank’a kredi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?