İşleri büyütmek için dijital kimlik oluşturun

Haziran 19, 2019 0 Yorum 84 Okunma
İşleri büyütmek için dijital kimlik oluşturun

İşleri büyütmede dijital kimlik oluşturmanın önemli olduğunu söyleyen GoDaddy Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, “Türkiye’deki küçük işletmelere inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Dijital yolculuklarında destek olacağız” diyor.

Türkiye’de yatırımlarını devam ettirmeyi planlayan GoDaddy’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ile görüştük. Stefano Maruzzi, sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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