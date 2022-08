İşNet, Openstack ve Ceph üzerinden sunduğu “Hizmet Olarak Altyapı” platformunu duyurdu.

İşNet, Türkiye’nin önde gelen bulut bilişim sağlayıcısı OpenStack’in bulut altyapısı ve Ceph storage açık kaynak teknolojileri üzerinde geliştirdiği yeni bulut servisini kullanıma sundu.

Türkiye’nin ilk Tier 4 veri merkezi olan İstanbul ATLAS ve Ankara ATOM’da yüksek erişilebilirliğe sahip yedekli yeni bir altyapı kuran İşNet, bankalardan yazılımcı ve girişimcilere kadar geniş yelpazede, müşterilerine bulut hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

İşNet geçtiğimiz yıl sadece yazılımcılar ve girişimciler odaklı sunduğu bluuty hizmetini müşterilerinden aldığı geri bildirimleri de göz önünde bulundurarak yeniledi. Yeni özellik ve servislerle platform üzerinde devreye alınan bluuty’de hesaplama (sanal sunucu, konteyner, Kubernetes), depolama (blok depolama, nesne depolama, SSD ve HDD disk seçenekleri), ağ iletişimi (load balancer, security group, VPN, veri merkezi internet, DDoS atak önleme) ve ek servisler (veritabanı, anahtar yönetimi, DNS, Windows ve Linux işletim seçenekleri, Heat orkestrasyon aracı) müşterilerin kullanımına açıldı. Müşteriler tüm ihtiyaçlarını yönetim paneli üzerinden kolayca yönetebilecekler.

İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can “bluuty’nin Openstack ve Ceph üzerinden hizmete sunulması konusunda çok heyecanlıyız. Yazılımcı ve girişimcilerin yanı sıra, her ölçekteki işletmenin bulut altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için bu hizmeti hazırladık. Müşterilerimize verilerinin yurt içinde korunacağı, yüksek güvenlik seviyesinde ve otomasyona dayalı bir bulut hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Self servis imkanları, tam otomasyon ve anında kurulum ile kullanıcı deneyimini artıracağız. Ek olarak yakında, online satış ve kullandıkça öde modeli ile de hizmet vermeye başlayacağız. Türk Lirası fiyatlar ve kullanılan süreye göre ücretlendirmenin avantajları ile uygun fiyatlı bulut çözümü sunmayı planlıyoruz.” dedi.